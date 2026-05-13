I Modà dallo stadio di Torino al palazzetto Kekko | Pochi biglietti venduti ho peccato di presunzione
I Modà hanno deciso di spostare il concerto da Torino, inizialmente programmato allo stadio, al palazzetto dell'Inalpi Arena. La decisione è arrivata dopo che i biglietti venduti sono risultati inferiori alle aspettative. Il cantante della band ha ammesso che l'errore è stato attribuibile a una certa presunzione, senza precisare ulteriori dettagli. La data dell'evento rimane invariata, ma ora si terrà in una location più piccola.
I Modà hanno spostato il concerto previsto all'Allianza Stadium di Torino all'Inalpi Arena. Kekko Silvestre spiega: "Pochi biglietti venduti, ho peccato di presunzione".🔗 Leggi su Fanpage.it
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