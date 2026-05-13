Pnrr Foti | In arrivo un provvedimento per i trasporti sulle Isole
Il ministro per gli Affari europei ha annunciato in commissione Insularità che nei prossimi giorni sarà adottato un nuovo provvedimento riguardante i costi dei trasporti nelle isole. La proposta mira a intervenire sui servizi di trasporto e sui costi associati, senza specificare ulteriori dettagli sul contenuto. La discussione si è concentrata sulle problematiche legate alle spese di mobilità nelle aree insulari.
«Per quanto riguarda i trasporti, posso dire che a breve ci sarà un provvedimento. Stiamo analizzando la possibilità dettagliata di intervento nel settore e rappresenterò la differenza che esiste in termini di squilibrio dei costi tra le isole e il territorio continentale». Lo ha annunciato Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, nel corso di un’audizione davanti alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. Proprio in riferimento ai trasporti in Sicilia e Sardegna, il ministro ha sottolineato la necessità di provvedimenti strutturali, in particolare per rendere più efficiente la rete ferroviaria.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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