Pnrr Foti | In arrivo un provvedimento per i trasporti sulle Isole

Il ministro per gli Affari europei ha annunciato in commissione Insularità che nei prossimi giorni sarà adottato un nuovo provvedimento riguardante i costi dei trasporti nelle isole. La proposta mira a intervenire sui servizi di trasporto e sui costi associati, senza specificare ulteriori dettagli sul contenuto. La discussione si è concentrata sulle problematiche legate alle spese di mobilità nelle aree insulari.

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«Per quanto riguarda i trasporti, posso dire che a breve ci sarà un provvedimento. Stiamo analizzando la possibilità dettagliata di intervento nel settore e rappresenterò la differenza che esiste in termini di squilibrio dei costi tra le isole e il territorio continentale». Lo ha annunciato Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, nel corso di un’audizione davanti alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. Proprio in riferimento ai trasporti in Sicilia e Sardegna, il ministro ha sottolineato la necessità di provvedimenti strutturali, in particolare per rendere più efficiente la rete ferroviaria.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Pnrr, Foti: «In arrivo un provvedimento per i trasporti sulle Isole» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Foti, Pnrr dispiegherà effetti anche oltre 30 agosto 2026"Il Pnrr non si chiude al 30 agosto 2026, ma dispiegherà anche i suoi effetti (finanziari ndr) oltre. Pnrr, Foti: «Conte illusionista, con Meloni migliori risultati in Europa»«Giuseppe Conte fa l’illusionista: il piano di cui si vanta non esiste più da tempo, tanto è vero che è stato stravolto dal governo Draghi nel 2021. Temi più discussi: Carceri, Foti annuncia l’arrivo alle Novate di 11 agenti di polizia penitenziaria; Pnrr, Foti ottimista: Possibile una ulteriore revisione entro maggio; Foti: a maggio è possibile ci sia l’ottava revisione PNRR; Foti: 'Possibile un'ulteriore revisione al Pnrr entro maggio'. A #LiveIn Roma, il ministro Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha parlato anche della possibilità di prorogare o meno il taglio delle accise shorturl.at/Hq40M x.com Il Pnrr alla radice della crescita zero: anatomia di un fallimento in sei risultati mancati dall’Italia - reddit.com reddit Carceri, Foti annuncia l’arrivo alle Novate di 11 agenti di polizia penitenziariaIl ministro: «Il Governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione per le carceri e in particolare per Piacenza» ... ilpiacenza.it Pnrr e fondi europei, Sardegna in ritardoRischiano di aumentare i divari Nord-Sud, ha detto Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, in audizione alla commissione parlamentare sull'insularità ... rainews.it