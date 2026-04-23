Pnrr Foti | Conte illusionista con Meloni migliori risultati in Europa

Il ministro ha commentato le dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio, accusandolo di aver promosso un piano ormai superato e modificato dal governo precedente nel 2021. Secondo quanto riferito, le differenze tra le versioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state evidenziate nel corso di una conferenza stampa. È stato inoltre sottolineato che le performance dell’attuale governo, guidato dalla premier, sono superiori alla media europea.

«Giuseppe Conte fa l’illusionista: il piano di cui si vanta non esiste più da tempo, tanto è vero che è stato stravolto dal governo Draghi nel 2021. Oggi il Pnrr è portato avanti dal governo Meloni, nonostante l’ostruzionismo sistematico dei 5 Stelle, ed è stato modificato e condiviso con la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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