Con l’arrivo della stagione più calda, entra in vigore l’obbligo di montare pneumatici estivi, mentre decadrà quello dei pneumatici invernali. La data limite per effettuare questa sostituzione è il 15 maggio. A partire da questa data, le vetture devono essere equipaggiate con pneumatici estivi o alternativamente con quelli All Season, se conformi alle normative vigenti. È importante verificare la scadenza dei pneumatici, che può essere indicata sul fianco del pneumatico stesso.

Come ogni anno, con l'arrivo della stagione più calda, decade l'obbligo di utilizzare pneumatici invernali. Le dotazioni invernali, indispensabili per la sicurezza su strada, devono essere mantenute dal 15 novembre al 15 aprile. Oltre questa data si è tenuti a passare alle gomme estive, ma viene concessa una finestra di un mese per consentire agli automobilisti di mettersi in regola e permettere alle varie officine di operare. Fra pochi giorni, vale a dire il 15 maggio, scadrà il mese di finestra e tutti i veicoli dovranno aver abbandonato gli pneumatici invernali in favore di quelli estivi, più appropriati per i viaggi su strada. Non tutti gli automobilisti, tuttavia, sono tenuti a effettuare il cambio: è importante vedere quali sono le specifiche tecniche delle ruote che abbiamo in dotazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pneumatici, occhio alla scadenza del 15 maggio: scatta l'obbligo di quelli estivi

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