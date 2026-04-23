Monopattini l’obbligo di assicurazione Rc slitta a luglio | confermata la scadenza del 16 maggio per mettere la targa

L’obbligo di assicurazione responsabilità civile per i monopattini elettrici in Italia, previsto inizialmente per il 16 maggio, è stato rinviato al 1° luglio. La data di scadenza per l’installazione della targa rimane invece invariata. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno deciso di posticipare l’entrata in vigore di questa norma di due mesi.

Slitta di due mesi l’ obbligo per i monopattini elettrici che circolano in Italia di dotarsi di un’ assicurazione Rc. Nelle scorse ore, il ministero dei Trasporti e quello delle Imprese hanno accolto la richiesta di Ania, l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, che da settimane sottolineava problemi di natura tecnico-amministrativo. L’obbligo assicurativo, inizialmente previsto per il 16 maggio, è stato posticipato al 16 luglio, così da dare tempo alle aziende del settore di organizzarsi in vista della svolta normativa. La nota dei ministeri. «Nei giorni scorsi, sul sito del Mimit sono state pubblicate le Faq riguardanti l’assicurazione obbligatoria per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.🔗 Leggi su Open.online

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