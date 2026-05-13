Gli operai di Pmc Automotive continuano a presidiare lo stabilimento da 213 giorni, mantenendo la protesta attiva senza interruzioni. Restano ancora senza risposte chiare sul piano di riconversione industriale, che rimane riservato e poco trasparente. I sindacati lamentano di non poter accedere ai dettagli tecnici del progetto, alimentando le preoccupazioni tra i lavoratori coinvolti. La situazione si protrae da diversi mesi senza sviluppi ufficiali.

? Domande chiave Cosa nasconde il piano di riconversione industriale ancora segreto?. Perché i sindacati non hanno accesso ai dettagli tecnici del progetto?. Come cambierà il destino degli operai dopo l'incontro dell'8 giugno?. Chi deve garantire il riassorbimento del personale dopo il licenziamento?.? In Breve Licenziamento collettivo avvenuto il 13 ottobre 2025 per decine di addetti.. Sindacati attendono dettagli tecnici sul piano di riconversione industriale.. Nuovo vertice decisivo fissato per l'8 giugno presso il Mimit.. Presidio costante presso la zona industriale per 213 giorni..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pmc Automotive: 213 giorni di presidio, gli operai non mollano

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