Airpack 41 operai in presidio | la CISL sfida il silenzio aziendale

Davanti ai cancelli della fabbrica di Ossago Lodigiano, 41 operai hanno deciso di manifestare con un presidio, mantenendo una presenza continua sul posto. La scelta di restare lì riflette l’incertezza sulla situazione occupazionale e l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda. La manifestazione si svolge senza che siano state ancora individuate soluzioni definitive, mentre i lavoratori chiedono risposte chiare sul loro avvenire.

Davanti ai cancelli della Airpack di Ossago Lodigiano, la tensione per il futuro occupazionale si è trasformata in una presenza fisica costante. Questo pomeriggio, 9 aprile 2026, Marco Contessa, segretario generale della CISL Pavia Lodi, si è recato al presidio permanente per manifestare la vicinanza del sindacato ai 41 dipendenti coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo avviata dalla proprietà. La mobilitazione, che vede i lavoratori impegnati con turni quotidiani da ormai nove giorni, nasce dalla decisione della multinazionale belga Abriso-Jiffy di dismettere lo stabilimento produttivo di imballaggi industriali. Il muro del silenzio aziendale e la spinta verso un nuovo acquirente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Airpack, 41 operai in presidio: la CISL sfida il silenzio aziendale Airpack: 41 operai in lotta, tra presidi e speranza di un nuovo socioA Ossago Lodigiano, martedì 7 aprile 2026, i dipendenti della Airpack hanno trasformato la giornata della Pasquetta in un atto di resistenza... Crisi Airpack, a Ossago Lodigiano la visita del segretario Cisl Contessa: “Gli operai meritano risposte”Ossago Lodigiano (Lodi), 9 aprile 2026 – Al presidio permanente davanti ai cancelli della Airpack, a Ossago Lodigiano, oggi pomeriggio è intervenuto... Temi più discussi: Airpack, la protesta continua; Airpack, una Pasquetta per resistere: ma ora sul futuro dei 41 dipendenti c’è un cauto ottimismo; Airpack Ossago, presidio notte e giorno: paura per i macchinari; Crisi Airpack: feste ai gazebo per i dipendenti. Crisi Airpack, a Ossago Lodigiano la visita del segretario Cisl Contessa: Gli operai meritano risposteIl rappresentante sindacale ha incontrato i dipendenti davanti ai cancelli dell’azienda che vuole chiudere lo stabilimento e licenziare 41 dipendenti. Ora si attende il tavolo in Regione ... ilgiorno.it Airpack, una Pasquetta per resistere: ma ora sul futuro dei 41 dipendenti c’è un cauto ottimismoOssago Lodigiano: l’arrivo di un acquirente per una parte del sito riaccende le speranze per coloro che rischiano il licenziamento collettivo. Ancora da fissare la data dell’audizione in Regione ... ilgiorno.it Buona Pasqua a noi che uniti non molliamo, a noi che non perdiamo la speranza per un futuro migliore, a noi che vogliamo che Airpack continui a lavorare!!! Al lavoro e alla lotta!!! #airpaknonsichiude #filctem #Cgil - facebook.com facebook Crisi Airpack, a Ossago la vicinanza del vescovo e della comunità VIDEO x.com