A Bologna, questa mattina, operai sono al lavoro nel parco del Pilastro, mentre un presidio si svolge davanti al carcere in solidarietà con le persone arrestate. La giornata si presenta senza tensioni evidenti dopo gli scontri di ieri sera, e la zona risulta tranquilla. Nessun altro evento si è verificato nelle ore successive alla protesta.

Bologna, 3 marzo 2026 – Al parco del Pilastro la mattinata è tranquilla dopo i tafferugli di ieri sera. Blindati dalla polizia, alcuni operai si sono rimessi al lavoro nel cantiere di Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine, dopo la nottata di tensione e guerriglia che ha tenuto sveglio il quartiere. Gli attivisti riattaccano il cantiere Muba al Pilastro: lacrimogeni e tensione con la polizia. Il video (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Una decina di persone è in presidio, nelle tende allestite a poca distanza dalle recinzioni che delimitano l’area dei lavori, mentre un gruppo più numeroso, di una quarantina di attivisti, si è spostato in via Ferrarese, di fronte alla Dozza, in solidarietà ai 3 attivisti arrestati ieri, di cui oggi è prevista l’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Protesta a Bologna, operai al lavoro nel parco. Sotto il carcere presidio in solidarietà con gli arrestati

