La Recanatese si prepara ad attendere il verdetto della Commissione federale di appello, prevista per domani. La squadra dovrà fare a meno di Nanapere, coinvolto in una questione disciplinare. La decisione ufficiale influenzerà le prossime partite e la composizione della rosa. La società e i tifosi rimangono in attesa di conoscere l’esito, che potrebbe determinare conseguenze importanti per il campionato.

In trepidante attesa delle decisioni della Commissione federale di appello che si riunirà domani la Recanatese, prendendo a prestito le parole del sommo Poeta, è tra "color che son sospesi". La Procura, nel suo ricorso, ci è andata giù pesante e, senza entrare nel dettaglio, si parla di condotte elusive mirate a sottrarsi ai controlli della Covisod. Nel mirino ci sono le posizioni di un giocatore, Jacopo Surricchio e di due allenatori, Francesco Del Zotti e Paolo D’Ercole ma, nell’esposto presentato dalla Recanatese, figurerebbero anche irregolarità relative ad altri tesserati. Non vogliamo scendere in tecnicismi giuridici ma, a leggere le carte, sarebbero inadempienze ben più gravi di semplici violazioni formali come stabilito dalla discutibile decisione del Tribunale federale nazionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playout. La Recanatese attende la sentenza e deve fare a meno di Nanapere

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