Stasera alle 20, il Renate affronta in trasferta il Casarano in una partita valida per la Serie C. I pugliesi, reduci da due vittorie importanti contro Monopoli e Cosenza, sono considerati una delle squadre più in forma del girone C. Il Renate, invece, schiera Ekuban al centro dell’attacco, pronto a sfidare Anelli e a cercare punti in un match che promette grande attenzione dal punto di vista tattico.

Il Renate pesca la formazione più in forma dei playoff. Questa sera alle 20 le pantere saranno di scena a Casarano contro i pugliesi che fin qui han fatto saltare le gerarchie del girone C eliminando Monopoli e Cosenza sbancando il San Vito-Marulla con un perentorio 5-1. Chiricò & soci si candidano così come la mina vagante. Per loro sarà la terza gara in sette giorni mentre il Renate arriva da un weekend di pausa in virtù della terza posizione in campionato. Foschi ha potuto recuperare tutti. Sarà quindi formazione-tipo con Nobile tra i pali, ballottaggio a destra tra De Zen e Spedalieri, Auriletto che rientra dalla squalifica e Riviera. A centrocampo sono intoccabili Delcarro e Calì a destra, Vassallo da playmaker e Bonetti, mentre Vesentini parte favorito su Ruiz a sinistra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Renate, esordio contro la mina vagante Casarano. Ekuban in vantaggio su Anelli per affiancare Karlsson

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