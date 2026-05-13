Playoff Serie C all’andata l’1-1 con la Pianese Al Lecco basta un pari per i quarti Valente chiama il Rigamonti

Nel primo appuntamento dei playoff di Serie C, il Lecco ha pareggiato 1-1 con la Pianese nell’andata. Per passare ai quarti, ai lombardi basta un pareggio nella sfida di ritorno. Nei giorni scorsi, il giocatore Valente ha invitato i tifosi a sostenere la squadra al Rigamonti, dove si giocherà la partita decisiva. La sfida di ritorno si prevede intensa e determinante per il proseguimento della competizione.

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Il Lecco vuole i quarti di finale dei playoff di serie C. Reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto domenica nel match di andata disputato a Piancastagnaio, al termine di una partita con la Pianese condizionata dall’espulsione di Duca dopo soli 18’, la formazione allenata da Federico Valente scende in campo stasera alle 20, sul terreno amico del Rigamonti-Ceppi. Nel ritorno contro la Pianese, allenata dall’ex juventino Alessandro Birindelli, i lombardi avranno la consapevolezza di avere a disposizione due risultati su tre per poter sbarcare ai prossimo turno. Il regolamento infatti prevede che, in caso di parità nel punteggio complessivo al termine del ritorno, venga promossa al turno successivo la squadra testa di serie, avendo ottenuto una posizione migliore degli avversari nella stagione regolare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff Serie C, all’andata l’1-1 con la Pianese. Al Lecco basta un pari per i quarti. Valente “chiama“ il Rigamonti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Pianese non sfonda il muro del Lecco: l’andata dei playoff si chiude sull’1-1 al ComunalePIANCASTAGNAIO – Si chiude in parità l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Leggi anche: Serie C: secondo turno playoff. Battistini-Duca: Lecco ruggisce. Giana stesa al Rigamonti-Ceppi Temi più discussi: Il sorteggio dei Playoff di Serie C in diretta su Sky giovedì 7 maggio; Playoff Serie C, i risultati del primo turno della Fase Girone: bene Casertana, Crotone e Casarano, fuori Trento e Ternana; Serie C, andata playoff: tris del Potenza al Campobasso, alla Salernitana il derby campano; Playoff Serie C, tutti i sorteggi e come funziona: al via il primo turno nazionale. Catanzaro ha battuto Avellino per avanzare alle semifinali dei playoff di Serie B. Catanzaro 3:0 Avellino. reddit Playoff Serie C: Cittadella avanti 2-0 sul Ravenna all'intervallo x.com Risultati Serie C, playoff | Salernitana vince in trasferta! Diretta gol live score (10 maggio 2026)Risultati playoff Serie C: arriva finalmente la fase nazionale della post season, questa domenica in programma l'andata del primo turno. ilsussidiario.net Playoff Serie C, manita del Casarano a Cosenza. La Pianese di Birindelli elimina la Juve Next GenSerata ricca di gol, emozioni e sorprese: in archivio le gare valide per il secondo turno degli spareggi promozione ... corrieredellosport.it