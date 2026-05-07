Serie C | secondo turno playoff Battistini-Duca | Lecco ruggisce Giana stesa al Rigamonti-Ceppi

Nel secondo turno dei playoff di Serie C, il Lecco ha conquistato la qualificazione dopo una rimonta contro la Giana Erminio. La squadra ha subito un gol, ma è riuscita a recuperare e a vincere 2-1 nel match disputato al Rigamonti-Ceppi. La gara ha visto un primo svantaggio, seguito da una reazione efficace da parte del Lecco, che ha superato gli avversari e avanzato alla fase nazionale.

Svantaggio, rimonta, ruggito. Lecco va sotto, rischia il tracollo, poi reagisce e supera 2-1 la Giana qualificandosi alla fase nazionale dei playoff. Da testa di serie. Prima del via, minuto di raccoglimento in memoria di Evaristo Beccalossi, scomparso ieri all’età di 69 anni e che è stato presidente del Lecco tra il 2014 e il 2016. Dopo 4 minuti, Duca lavora bene il pallone e dal limite impegna Mazza. Sul Rigamonti-Ceppi si abbatte un acquazzone, ma si gioca e il terreno regge bene. Al 24’ cross di Metlika dalla destra, ma il colpo di testa in tuffo di Kritta finisce a lato. Al 27esimo Giana pericolosa. Pallone servito in profondità per Samele che si gira bene, ma non inquadra la porta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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