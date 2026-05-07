Serie C | secondo turno playoff Battistini-Duca | Lecco ruggisce Giana stesa al Rigamonti-Ceppi

Da sport.quotidiano.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo turno dei playoff di Serie C, il Lecco ha conquistato la qualificazione dopo una rimonta contro la Giana Erminio. La squadra ha subito un gol, ma è riuscita a recuperare e a vincere 2-1 nel match disputato al Rigamonti-Ceppi. La gara ha visto un primo svantaggio, seguito da una reazione efficace da parte del Lecco, che ha superato gli avversari e avanzato alla fase nazionale.

Svantaggio, rimonta, ruggito. Lecco va sotto, rischia il tracollo, poi reagisce e supera 2-1 la Giana qualificandosi alla fase nazionale dei playoff. Da testa di serie. Prima del via, minuto di raccoglimento in memoria di Evaristo Beccalossi, scomparso ieri all’età di 69 anni e che è stato presidente del Lecco tra il 2014 e il 2016. Dopo 4 minuti, Duca lavora bene il pallone e dal limite impegna Mazza. Sul Rigamonti-Ceppi si abbatte un acquazzone, ma si gioca e il terreno regge bene. Al 24’ cross di Metlika dalla destra, ma il colpo di testa in tuffo di Kritta finisce a lato. Al 27esimo Giana pericolosa. Pallone servito in profondità per Samele che si gira bene, ma non inquadra la porta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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