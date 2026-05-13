Playoff il Ravenna soffre finisce in 10 e passa il turno | basta un pareggio per eliminare il Cittadella
Nel match di ritorno dei playoff, il Ravenna ha ottenuto la qualificazione grazie a un pareggio per 1-1 contro il Cittadella. La partita si è conclusa con il Ravenna in dieci uomini, ma il risultato ha consentito alla squadra di passare il turno, sfruttando le regole dei playoff che premiano la squadra testa di serie. Il Ravenna proseguirà così la corsa verso la promozione in Serie B.
Proseguono i sogni di promozione in Serie B del Ravenna. Allo stadio Benelli finisce 1-1 contro il Cittadella e, in virtù del regolamento dei playoff, passa quindi la squadra testa di serie: il Ravenna. Dopo il 2-2 dell'andata, con un recupero in extremis dei giallorossi, nello stadio di casa i.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Serie C: secondo turno playoff. Lumezzane, la cavalcata finisce al Tombolato. Il Cittadella si conferma big: decide RabbiCITTADELLA Il Lumezzane ci prova, ma in casa di un Cittadella motivato e di elevata qualità è costretto a chiudere il suo cammino stagionale.
Leggi anche: Calcio a 5 serie B, vittoria e pareggio ai playoff per le cugine. Eta Beta e Italservice sorridono. Per passare il turno basta il pari
Temi più discussi: Calcio serie C, Ravenna, i play-off sono in arrivo e allora Braida scende in campo; Seconda categoria. Drei lancia il Porto Fuori, doppietta al Real Rimini. Riolese ko ai rigori. Sorprese in Terza; Ravenna, Braida: Ai playoff servirà anche fortuna, nostro progetto solido e duraturo; Ravenna, parla Braida: Playoff? Ci stiamo preparando per vincere.
IFL2: I DAEMONS BLINDANO IL GIRONE B. IN 9FL ARRIVANO I PRIMI PASS PLAYOFF I Daemons superano ancora i Saints e restano imbattuti, ipotecando il primo posto del Girone B. In 9FL vittorie pesanti per Chiefs Ravenna e Gorillas Varese, che conquis facebook
Playoff Serie C, boom Casarano! I risultati finali premiano anche Lecco e RavennaUn mercoledì di calcio per la Serie C, con le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di categoria: dieci formazioni si stanno dando battaglia per staccare il pass per il turn ... tuttomercatoweb.com
Il Ravenna prima va sotto, poi pareggia e vola ai quarti di finale dei playoffRAVENNA-CITTADELLA 1-1 RAVENNA (3-4-1-2): Poluzzi; G. Donati, Bianconi, A. Esposito; Da Pozzo (34' st Solini), Viola (40' st Mandorlini), Lonardi (34' st ... ravennaedintorni.it