Playoff il Ravenna soffre finisce in 10 e passa il turno | basta un pareggio per eliminare il Cittadella

Nel match di ritorno dei playoff, il Ravenna ha ottenuto la qualificazione grazie a un pareggio per 1-1 contro il Cittadella. La partita si è conclusa con il Ravenna in dieci uomini, ma il risultato ha consentito alla squadra di passare il turno, sfruttando le regole dei playoff che premiano la squadra testa di serie. Il Ravenna proseguirà così la corsa verso la promozione in Serie B.

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