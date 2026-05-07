Serie C | secondo turno playoff Lumezzane la cavalcata finisce al Tombolato Il Cittadella si conferma big | decide Rabbi

Nel secondo turno dei playoff di Serie C, il Lumezzane ha concluso la sua corsa al Tombolato contro un Cittadella che si è confermato tra le squadre più forti del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, con un gol decisivo di Rabbi. Il Lumezzane ha provato a reagire, ma non è riuscito a invertire l’andamento del match.

CITTADELLA Il Lumezzane ci prova, ma in casa di un Cittadella motivato e di elevata qualità è costretto a chiudere il suo cammino stagionale. La sfida del Tombolato finisce 1-0 per i granata, che approdano alla fase nazionale dei playoff, mentre la squadra di Troise non riesce a conquistare la vittoria necessaria per strappare l’accesso al turno successivo. Sin dall’inizio la formazione patavina mette in mostra grande voglia di vincere, ma i rossoblù rispondono con tanto orgoglio. La prima occasione della gara è di marca locale, con Rabbi che, al 14’, manda di poco a lato di testa. La formazione valgobbina non si lascia intimorire dall’avvio deciso dei padroni di casa e al 18’ Malotti scaglia una conclusione che Maniero è abilissimo a deviare in angolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serie C: secondo turno playoff. Lumezzane, la cavalcata finisce al Tombolato. Il Cittadella si conferma big: decide Rabbi Notizie correlate Serie C: secondo turno dei playoff. Lumezzane, big match a Cittadella: "Per proseguire serve più rabbia»Questa sera alle 20 il Lumezzane renderà visita al quotato Cittadella in una sfida valida per il secondo turno dei playoff. I PLAYOFF DI Serie C. Lumezzane supera il turno: ora tocca al Cittadella. Rammarico Alcione, lo 0-0 è da titoli di codaIl derby lombardo valido per il primo turno dei playoff tra Lumezzane e Alcione termina con uno 0-0 aperto sino in fondo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie C, i risultati del secondo turno dei playoff; Serie C playoff, nove squadre qualificate al secondo turno: ora dentro Cosenza, Campobasso e Lecco; Juve Next Gen fuori contro la Pianese, il Casarano ne fa 5 al Cosenza. Passa il Cittadella; Playoff Serie C, i risultati del secondo turno della Fase Girone: il Casarano dilaga contro il Cosenza, impresa della Pianese. Playoff Serie C, secondo turno: il Casarano travolge il Cosenza 5-1 in trasferta e scrive la storia. Fuori anche Crotone e Juve Next Gen, la Pianese fa l’impresaPlayoff Serie C 6 maggio 2026: il Casarano travolge il Cosenza 5-1 in trasferta, la Pianese elimina la Juve Next Gen 2-0. Fuori anche il Crotone. Oggi sorteggio fase nazionale su Sky alle 12:30: teste ... lifestyleblog.it Playoff Serie C, i risultati del 2° turno: clamoroso tonfo Cosenza, ne prende 5 in casa! Anche il Crotone eliminatoI playoff di Serie C cominciano a entrare nel vivo. Dopo il primo turno giocato domenica, e che ha visto protagoniste le squadre dalla quinta alla decima posizione di ogni girone (con fattore campo e ... strettoweb.com / Campobasso, Casarano, Casertana, Cittadella, Lecco e Pianese si qualificano al primo turno nazionale. Nella corsa alla Serie B entrano ora in gioco anche le squadre terze classificate nei tre gironi ed il.Potenza che ha vinto - facebook.com facebook Arezzo in serie B: le premiazioni. E poi mostre, libri e incontri con gli autori: gli eventi di oggi x.com