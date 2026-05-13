Più tecnologico e accogliente | riapre l' ufficio postale di Castrocaro Terme
L’ufficio postale di Castrocaro Terme riapre giovedì dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione secondo le nuove linee guida Polis. L’intervento ha portato a un intervento di ammodernamento degli spazi e delle strutture, rendendoli più tecnologici e accoglienti per gli utenti. La riapertura è prevista con orari regolari e senza modifiche alle modalità di accesso abituali.
Giovedì riapre al pubblico l’ufficio postale di Castrocaro Terme dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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