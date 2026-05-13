Più tecnologico e accogliente | riapre l' ufficio postale di Castrocaro Terme

L’ufficio postale di Castrocaro Terme riapre giovedì dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione secondo le nuove linee guida Polis. L’intervento ha portato a un intervento di ammodernamento degli spazi e delle strutture, rendendoli più tecnologici e accoglienti per gli utenti. La riapertura è prevista con orari regolari e senza modifiche alle modalità di accesso abituali.

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