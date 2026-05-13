Più forte del logorio del potere | Fedriga è il numero uno dei governatori d’Italia
Un nuovo sondaggio condotto da Swg per Ansa conferma la posizione di leadership di un governatore tra i più apprezzati d’Italia. Secondo i dati, il presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia ottiene un consenso del 65 per cento, superando di un punto percentuale i risultati precedenti. La rilevazione mostra come questa figura mantenga un’ampia preferenza tra gli elettori, anche in un periodo di sfide e pressioni legate alla gestione regionale.
Massimiliano Fedriga resta il presidente di Regione più apprezzato d’Italia. A certificarlo è il nuovo sondaggio realizzato da Swg per Ansa, che vede il governatore del Friuli Venezia Giulia saldamente in testa alla classifica nazionale con il 65 per cento di gradimento, un punto in più rispetto.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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