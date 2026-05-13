Più che una finale è stato un allenamento | l’Inter vince la Coppa Italia

L’Inter ha conquistato la vittoria nella finale di Coppa Italia, battendo la Lazio con un risultato di 2-0. La partita si è svolta con poche difficoltà per la squadra di Chivu, che ha gestito il vantaggio senza dover intensificare troppo il ritmo. La gara si è conclusa senza grandi sorprese, con l’Inter che ha portato a casa il trofeo.

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L’Inter ha vinto anche la Coppa Italia. Vittoria in scioltezza contro la Lazio. Il risultato finale è stato di 2-0, la squadra di Chivu non ha dovuto alzare il ritmo più di tanto. Ha segnato il primo gol dopo 14 minuti, con colpo di testa di Thuram su corner di Dimarco. C’è stata anche una deviazione di Marusic. Altri venti minuti ed è arrivato il raddoppio di Lautaro su clamoroso errore di Nuno Tavares. Nel secondo tempo, l’Inter ha potuto giocherellare senza correre di fatto alcun rischio, tranne forse un’occasione per Dia. Il divario tra le due squadre è enorme. L’Inter festeggia, Sarri tornerebbe a Napoli con zero tituli. Maurizio Sarri, quindi, in caso di addio di Conte, arriverebbe a Napoli senza tituli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Più che una finale, è stato un allenamento: l’Inter vince la Coppa Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RIMONTA FOLLE: FINALE CONQUISTATA INTER 3-2 COMO | HIGHLIGHTS COPPA ITALIA Notizie correlate Inter in ansia per Thuram: stop in allenamento, a rischio la finale di Coppa Italiadi Alberto PetrosilliDomani gli esami per Thuram: le condizioni dell’attaccante francese verranno valutate nelle prossime ore. Leggi anche: Inter, affaticamento per Thuram a fine allenamento: a rischio la finale di Coppa Italia Temi più discussi: Alle 21:00 Lazio-Inter: guida alla finale di Coppa Italia; Presentata a Vicenza la finale del 24 maggio tra Juventus e Roma. Cappelletti: Una città che per me significa molto e che risponderà alla grande; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; La Coppa Italia conta solo se la vinci. Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia, per avvicinarci nel migliore dei modi a questo evento: vi lanciamo un’iniziativa! Pubblicate nelle vostre storie una foto con la maglia celeste che indosserete domani taggando Radio Laziale, reposteremo le più x.com Coppa Italia: Lazio-Inter in campo per la finale DIRETTACoppa Italia: alle 21 la finale Lazio-Inter DIRETTA Da una parte la voglia di centrare l'accoppiata scudetto-Coppa Italia, dall'altra quella di riscattare una stagione con più ombre che luci e ... ansa.it Finale di Coppa Italia Lazio-Inter: chi è favorito e il pronosticoAll'Olimpico la replica della sfida di campionato andata in scena pochi giorni fa: adesso c'è in palio un trofeo ... tuttosport.com