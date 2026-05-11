L’attaccante francese dell’Inter ha interrotto l’allenamento senza completarlo, suscitando preoccupazioni tra i tifosi e lo staff. Domani saranno effettuati gli esami medici per valutare le sue condizioni, mentre le notizie ufficiali verranno comunicate nelle prossime ore. La possibile assenza di Thuram potrebbe influenzare la formazione in vista della finale di Coppa Italia, che si terrà nei prossimi giorni.

di Alberto Petrosilli Domani gli esami per Thuram: le condizioni dell’attaccante francese verranno valutate nelle prossime ore. Finale a rischio. Cresce la preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro avrebbe accusato un problema fisico durante l’allenamento odierno e ora la sua presenza nella finale di Coppa Italia è fortemente in dubbio. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter A riportarlo è Daniele Mari, che parla di una situazione da monitorare con grande attenzione nelle prossime ore. Il francese si sottoporrà infatti a esami strumentali nella giornata di domani, fondamentali per capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter in ansia per Thuram: stop in allenamento, a rischio la finale di Coppa Italia

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