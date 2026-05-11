Inter affaticamento per Thuram a fine allenamento | a rischio la finale di Coppa Italia
Dopo l’allenamento odierno, il calciatore francese ha mostrato segni di affaticamento, generando preoccupazioni per la sua presenza nella finale di Coppa Italia. La sua condizione fisica sarà riesaminata nelle prossime ore per stabilire eventuali rischi o alternative. La partita è prevista tra pochi giorni e i medici seguiranno attentamente gli sviluppi. La squadra si prepara comunque a una possibile sostituzione o a un aggiornamento sulla disponibilità del giocatore.
Allarme in casa Inter. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine dell'allenamento odierno e vede a questo punto a rischio la propria presenza in vista della finale di Coppa Italia. Alla sfida contro la Lazio, che potrebbe valere il Doblete nerazzurro, mancano ormai solo due giorni ma dal ritiro romano della squadra di Chivu non arrivano buone notizie. Il francese si è fermato al termine della sessione di allenamento e la sua situazione dovrà essere valutata in maniera molto approfondita per capire se riuscirà a recuperare in tempo per mercoledì. Per la giornata di domani sono previsti gli esami strumentali, ma potrebbe trattarsi di una contrattura.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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