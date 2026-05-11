Inter affaticamento per Thuram a fine allenamento | a rischio la finale di Coppa Italia

Dopo l’allenamento odierno, il calciatore francese ha mostrato segni di affaticamento, generando preoccupazioni per la sua presenza nella finale di Coppa Italia. La sua condizione fisica sarà riesaminata nelle prossime ore per stabilire eventuali rischi o alternative. La partita è prevista tra pochi giorni e i medici seguiranno attentamente gli sviluppi. La squadra si prepara comunque a una possibile sostituzione o a un aggiornamento sulla disponibilità del giocatore.

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