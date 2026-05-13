Negli ultimi giorni, diverse Province e Comuni italiani hanno annunciato che non riusciranno a completare i lavori di asfaltatura programmati per le strade. I dati indicano che il livello di asfalto disponibile è aumentato del 50% rispetto al passato, rendendo più difficile mantenere le strade in buone condizioni. Questa situazione potrebbe portare a un aumento delle buche e dei danni alla rete stradale nel prossimo futuro.

Nelle ultime settimane alcune Province e Comuni hanno comunicato che non potranno asfaltare interamente le strade come previsto. La ragione è il prezzo del bitume, che negli ultimi mesi è aumentato di quasi il 50%. L’Italia importa buona parte del bitume di cui ha bisogno dal Medio Oriente e la guerra in Iran, e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, ne ha fatto crescere il prezzo. Non si tratta però solo di un problema di buche nelle strade. Molte aziende che hanno vinto gli appalti per i lavori di manutenzione delle strade italiane hanno proposto prezzi basati sul costo del bitume di inizio anno e ora si ritrovano a dover concludere i cantieri con costi altissimi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Più buche nelle strade italiane, il bitume il 50% in più: “Finiremo tra 30 anni”

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