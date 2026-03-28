A tu lado il documentario che racconta le strade di L’Havana tra boxe e speranze | il tour nelle sale italiane

Il documentario “A tu lado”, diretto da Cristiano Regina, sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 14 aprile, con le prime proiezioni a Modena e Cesena. Successivamente, il film sarà visibile nelle sale di Bologna, Milano, Roma, Venezia e Catania. La pellicola racconta le strade di L’Avana, focalizzandosi sulla boxe e sulle speranze dei giovani locali.

Il documentario “A tu lado” di Cristiano Regina comincia il proprio viaggio nelle sale cinematografiche italiane: il percorso avrà inizio martedì 14 aprile a Modena e Cesena, per poi raggiungere le sale di Bologna, Milano, Roma, Venezia e Catania. Il documentario mira a riportare la luce sulla difficile situazione di Cuba. Il progetto è prodotto e distribuito da Articolture, in coproduzione con la Spagna (Fractal) e Cuba (GatorosaFilms), con il sostegno dell’ Unione Europea. La storia raccontata da “A tu lado” parla di una palestra sociale, fondata da un ex pugile italiano, Samuel Fabbri a L’Havana. La palestra, da oltre vent’anni accoglie giovani atleti per toglierli dalle malfamate strade della capitale cubana per spronarli a sognare in grande, dentro e fuori dal ring. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A tu lado”, il documentario che racconta le strade di L’Havana tra boxe e speranze: il tour nelle sale italiane Articoli correlati “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”: il documentario che dà voce ai giovani arriva nelle sale italianeArriva nelle sale italiane “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”, il nuovo documentario diretto da Massimo Selis, scritto insieme a Belinda... Dieci anni senza Giulio Regeni, nelle sale arriva il documentarioA 10 anni dalla scomparsa al Cairo di Giulio Regeni arriva al cinema il 2, 3 e 4 febbraio un documentario sulla tragica vicenda, diretto da Simone...