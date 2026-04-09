Lazio record borse di studio | 35 milioni per 6.452 nuovi studenti

La Regione Lazio ha annunciato che a breve sarà disponibile oltre 35 milioni di euro destinati a 6.452 studenti. Questi studenti, già riconosciuti come idonei ma non vincitori in precedenti bandi di borse di studio, potranno ricevere il contributo per l’anno accademico 20252026. La cifra rappresenta un record per le borse di studio della regione. La decisione riguarda studenti provenienti da diverse zone e percorsi di studio.

La Regione Lazio sbloccherà a breve oltre 35 milioni di euro per permettere a 6.452 studenti, precedentemente classificati come idonei ma non vincitori, di ottenere il contributo per l’anno accademico 20252026. L’operazione porterà l’investimento complessivo per il sostegno universitario a superare i 200 milioni di euro. Questo stanziamento rappresenta il picco massimo di risorse mai allocate per questo scopo nel territorio regionale. Il provvedimento amministrativo necessario per liberare tali fondi sarà adottato a breve dall’amministrazione regionale. L’obiettivo è completare lo scorrimento della graduatoria entro la chiusura del mese di aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, record borse di studio: 35 milioni per 6.452 nuovi studenti Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti. La guerra delle borse di studio, dopo le proteste la Regione annuncia: "La riceveranno 6.452 idonei"Prima il presidio con le tende sotto la Regione, lanciato da Cambiare Rotta dopo giorni di protesta da parte di diverse associazioni studentesche sul... Temi più discussi: Lazio – Borse di studio, record di studenti aventi diritto. Stanziati oltre 35 mln di euro in più; La guerra delle borse di studio, dopo le proteste la Regione annuncia: La riceveranno 6.452 idonei; Borse di studio nel Lazio: fondi record per 165 milioni e pagamenti per tutti gli idonei; ? Lazio borse di studio università: +35 milioni e idonei coperti. Borse di studio universitarie, la Regione Lazio aumenta le risorse: contributo anche per gli idonei non vincitoriLa Regione Lazio ha deciso lo stanziamento di ulteriori 35 milioni di euro per borse di studio universitarie. Così – spiegano dall’ente in una nota – i 6.452 studenti universitari del Lazio risultati ... radioluna.it Regione stanzia altri 35 milioni per borse di studio, '8mila beneficiari in più'Grazie ad un ulteriore stanziamento di oltre 35 milioni di euro, i 6.452 studenti universitari del Lazio risultati idonei ma non vincitori delle borse di studio per l'anno accademico 2025/2026, riceve ... ansa.it #Gila- #Lazio, è tutto in gioco: Lotito potrebbe prendere anche una decisione clamorosa, ma non nuova x.com Nella Sala Tevere della Regione Lazio, si è tenuto un tavolo sulla situazione dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano e delle aziende dell’indotto automotive, convocato su richiesta delle organizzazioni sindacali. L’incontro è stato presieduto d - facebook.com facebook