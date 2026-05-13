Il Questore di Bari ha emesso un avviso orale nei confronti di un ragazzo di 14 anni. La decisione è stata presa a seguito di un episodio in cui il giovane è stato trovato in possesso di una pistola finta priva di tappo rosso. L’atto riguarda un provvedimento di carattere preventivo, volto a monitorare eventuali comportamenti futuri del minore. La vicenda si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza adottate dalla questura locale.

Il Questore di Bari, Annino Gargano, ha firmato un provvedimento di Avviso Orale nei confronti di un ragazzo di 14 anni. La misura di prevenzione si è resa necessaria a seguito di gravi episodi che hanno evidenziato la pericolosità sociale della condotta del minore, culminati nel possesso di un'arma simulata in un'area pubblica. I controlli Il provvedimento scaturisce da un controllo effettuato dagli agenti delle Volanti la sera dello scorso 5 febbraio. Durante un pattugliamento in alcune piazze sensibili della città, il giovane è stato fermato e trovato in possesso di una pistola giocattolo priva del previsto tappo rosso. La rimozione del segno distintivo, rendendo l'oggetto identico a un'arma vera, ha fatto scattare l'immediato intervento della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Pistola finta ma senza tappo rosso: provvedimento del Questore per un quattordicenne barese

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