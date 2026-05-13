Fermato con una pistola giocattolo senza tappo rosso | avviso orale per un quattordicenne barese

La sera del 5 febbraio, gli agenti delle Volanti hanno fermato un ragazzo di 14 anni durante un controllo in alcune piazze della città. Il giovane è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo senza tappo rosso. Dopo gli accertamenti, è stato adottato un avviso orale nei suoi confronti. L’intervento si è svolto in un’area considerata di particolare attenzione dalle forze dell’ordine.

La sera del 5 febbraio scorso, gli agenti delle Volanti stavano pattugliando alcune piazze della città - aree sensibili sotto costante monitoraggio - quando hanno fermato per un controllo un ragazzo di 14 anni. Addosso al giovane è stata trovata una pistola giocattolo a cui era stato rimosso il.🔗 Leggi su Baritoday.it

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