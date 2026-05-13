A Pistoia è partita la rassegna LeggerAndando con Rafanelli, un evento che unisce libri e cammino. Durante gli incontri si sono affrontate domande sulle quattro donne che hanno lasciato un segno nella letteratura locale e su come un salotto ottocentesco possa influenzare ancora oggi il benessere individuale. La manifestazione si svolge in diverse tappe, coinvolgendo appassionati di cultura e storia.

? Domande chiave Chi erano le quattro donne che hanno plasmato la letteratura pistoiese?. Come può un salotto ottocentesco influenzare il benessere di oggi?. Cosa lega i sentieri della città alle pagine di Carducci?. Come si trasforma una camminata in un viaggio tra i libri?.? In Breve Incontro giovedì 14 maggio ore 17 presso la Misericordia di via Bonellina 1.. Focus su Louisa Grace e Carducci nel contesto del salotto di Casa Bartolini.. La rassegna prepara la 11a Camminata in Città prevista per domenica 4 ottobre.. Premio ScriverAndando incentrato sul benessere integra le attività di Voglia di Vivere.. Giovedì 14 maggio alle ore 17, la Sala riunioni della Misericordia in via Bonellina 1 ospiterà l’apertura di LeggerAndando, la rassegna culturale lanciata dall’associazione Voglia di Vivere per sostenere Pistoia Capitale del Libro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia: tra libri e cammino parte LeggerAndando con Rafanelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pistoia celebra l’editoria: workshop e nuovi talenti tra i libri? Cosa scoprirai Come puoi trasformare un progetto inedito in un libro pubblicato? Chi sono i personaggi storici che prenderanno vita in biblioteca?...

La difesa del clima parte dai libri. Ecco Climate Fiction Days, a Pistoia la grande rassegna per grandi e picciniPistoia, 12 marzo 2026 – Sì a dati e statistiche, il cui contributo è imprescindibile, ma poi per ciò che riguarda emozione e immedesimazione serve...

Temi più discussi: Tra i libri di Pistoia, due giorni dedicati all’editoria locale; Il festival degli editori pistoiesi. Due giornate alla scoperta dei libri; Storie, luoghi, persone: quattro incontri per riscoprire Pistoia; Libri e donne, alla Biblioteca San Giorgio un viaggio tra passioni letterarie e grafomania.

Firenze University Press - Results on X | Live Posts & Updates x.com

'Notti bianche' a Carmignano tra libri e etruschiMaggio a Carmignano: è tempo di Notti bianche, in compagnia di Etruschi e libri. La prima, nell’ambito della seconda edizione della Festa del libro, ... gonews.it

Libri, zaini e cancelleria. Usato e sconti non bastano. Scuola sempre più costosaPISTOIASettembre, per le famiglie pistoiesi, non è solo il mese del rientro a scuola ma anche quello dei grandi esborsi. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, genitori e studenti fanno i conti con il ... lanazione.it