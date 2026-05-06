Pistoia celebra l’editoria | workshop e nuovi talenti tra i libri

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pistoia si svolge un evento dedicato all’editoria, con workshop e iniziative rivolte ai nuovi talenti del settore. Durante l’appuntamento vengono presentati progetti inediti che possono diventare libri pubblicati. Inoltre, nella biblioteca locale, alcuni personaggi storici vengono rappresentati attraverso letture e spettacoli, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta per i partecipanti. L’evento coinvolge autori emergenti e professionisti del mondo editoriale.

? Cosa scoprirai Come puoi trasformare un progetto inedito in un libro pubblicato?. Chi sono i personaggi storici che prenderanno vita in biblioteca?. Dove si possono imparare le tecniche antiche della carta fatta a mano?. Cosa nasconde l'esposizione sulle tracce lasciate sui libri antichi?.? In Breve Laboratori di Silvia Todesca per bambini e adulti sabato 9 e domenica 10 maggio.. Magnani Pescia illustra tecniche di carta e calligrafia nel cortile della Magnolia.. Scouting editoriale per nuovi talenti presso la Biblioteca Forteguerriana domenica mattina ore 9.. Biblioteca vivente con figure storiche come Niccolò Puccini domenica pomeriggio ore 16:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

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