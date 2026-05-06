Pistoia celebra l’editoria | workshop e nuovi talenti tra i libri

A Pistoia si svolge un evento dedicato all’editoria, con workshop e iniziative rivolte ai nuovi talenti del settore. Durante l’appuntamento vengono presentati progetti inediti che possono diventare libri pubblicati. Inoltre, nella biblioteca locale, alcuni personaggi storici vengono rappresentati attraverso letture e spettacoli, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta per i partecipanti. L’evento coinvolge autori emergenti e professionisti del mondo editoriale.

? Cosa scoprirai Come puoi trasformare un progetto inedito in un libro pubblicato?. Chi sono i personaggi storici che prenderanno vita in biblioteca?. Dove si possono imparare le tecniche antiche della carta fatta a mano?. Cosa nasconde l'esposizione sulle tracce lasciate sui libri antichi?.? In Breve Laboratori di Silvia Todesca per bambini e adulti sabato 9 e domenica 10 maggio.. Magnani Pescia illustra tecniche di carta e calligrafia nel cortile della Magnolia.. Scouting editoriale per nuovi talenti presso la Biblioteca Forteguerriana domenica mattina ore 9.. Biblioteca vivente con figure storiche come Niccolò Puccini domenica pomeriggio ore 16:30.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia celebra l’editoria: workshop e nuovi talenti tra i libri Notizie correlate Ferrara, l’editoria scopre il legame tra grandi libri e musei? Cosa sapere L'Università di Ferrara apre il 5 maggio al Teatro Verdi il festival editoria-musei. Editoria in crisi: la sfida di Atlantide tra nicchie e nuovi trend? Cosa sapere Simone Caltabellota guida Edizioni di Atlantide con una rete di 200 librerie selezionate. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Prato si prepara a celebrare l’ostensione del Sacro Cingolo; La 70^ edizione del Premio Ceppo Internazionale alla Carriera. Da Barbero e Allevi a Libri in cammino, maggio di eventi a Pistoia capitale del libroDalla 17/a edizione dei 'Dialoghi di Pistoia' con autori di fama internazionale al Festival dell'editoria locale, passando per eventi sui temi più diversi, dalla letteratura per l'infanzia alla sosten ... ansa.it