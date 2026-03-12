La difesa del clima parte dai libri Ecco Climate Fiction Days a Pistoia la grande rassegna per grandi e piccini

A Pistoia si svolge Climate Fiction Days, una rassegna dedicata ai libri sul clima rivolta a grandi e piccini. La manifestazione si tiene il 12 marzo 2026 e propone una variegata selezione di testi che puntano a coinvolgere emotivamente i lettori. La scelta di valorizzare i libri come strumenti di sensibilizzazione si affianca all'uso di dati e statistiche, considerati fondamentali.

Pistoia, 12 marzo 2026 – Sì a dati e statistiche, il cui contributo è imprescindibile, ma poi per ciò che riguarda emozione e immedesimazione serve altro: servono i libri. Ecco allora che a parlare di crisi climatica tornano i Climate Fiction Days, prima rassegna in Italia (e più precisamente a Pistoia, dal 17 al 22 marzo) che mette i linguaggi culturali, la scrittura in testa, al servizio della causa climatica. Sedici eventi in tutto, trentacinque ospiti e nove diverse location cittadine, con la Biblioteca San Giorgio a far da quartier generale del festival. Un anno questo in cui il messaggio che parte da Pistoia è probabilmente ancor più amplificato grazie al titolo di Capitale Italiana del Libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La difesa del clima parte dai libri. Ecco Climate Fiction Days, a Pistoia la grande rassegna per grandi e piccini Articoli correlati Clima, la terza edizione dei Climate Fiction Days al via a PistoiaTornano a Pistoia dal 17 al 22 marzo i Climate Fiction Days, la prima rassegna che parla di crisi climatica attraverso i libri, con storie che... Vasco Pratolini. Dai libri ai film. La rassegnaTrentacinque anni fa moriva lo scrittore fiorentino Vasco Pratolini (nella foto). Approfondimenti e contenuti su Ecco Climate Fiction Clima, la terza edizione dei Climate Fiction Days al via a PistoiaTornano a Pistoia dal 17 al 22 marzo i Climate Fiction Days, la prima ... msn.com Climate Fiction Days, letteratura e altre narrazioni per salvare il pianetaA Pistoia dal 17 al 22 marzo la prima rassegna che parla di crisi climatica attraverso i libri. Ma c’è spazio anche per tutti gli altri linguaggi, come il ... repubblica.it