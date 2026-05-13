Pisa, 13 maggio 2026 – Le parole di Oscar Hiljemark («Penso al ritiro per la prossima stagione») che tanto hanno fatto discutere; ma anche le prospettive per la nuova Serie B che sta nascendo. Si parla di questo a Pisa nel pallone il podcast su temi nerazzurri realizzato con le voci dei giornalisti de La Nazione. La puntata in onda da oggi – scaricabile sul nostro sito internet ma anche sulle principali piattaforme online – si concentra sull’analisi di Saverio Bargagna con l’intervento di Lorenzo Vero. Il focus è incentrato sulla situazione del tecnico nerazzurro Hiljemark. Una puntata dunque tutta da ascoltare e un modo – al passo con i tempi – per restare sempre aggiornati sui grandi temi del Pisa attraverso le parole dei giornalisti del tuo quotidiano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa nel Pallone, il podcast. Le parole di Hiljemark e le prospettive per la prossima stagione

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