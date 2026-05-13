Pisa-Napoli verso il rinvio | si gioca lunedì sera

La partita tra Pisa e Napoli prevista originariamente in un altro giorno sarà disputata lunedì sera. La modifica del calendario riguarda la programmazione di questa sfida, che si inserisce nel quadro della corsa alla qualificazione in Champions League. La decisione di spostare l’incontro è stata comunicata ufficialmente e rappresenta l’ultimo aggiornamento sui cambi di data del match.

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Il calendario della corsa Champions League cambia ancora. Le gare delle squadre coinvolte avrebbero dovuto giocarsi in contemporanea domenica alle 12.30. Lo spostamento del derby tra Roma e Lazio a lunedì sera, deciso dalla Prefettura di Roma, ha però modificato lo scenario. La Lega Serie A è stata costretta a rivedere la programmazione per rispettare il principio della contemporaneità. Per questo anche Pisa-Napoli dovrebbe slittare a lunedì alle 20.45. Nella stessa fascia oraria dovrebbero essere inserite anche Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. Secondo quanto anticipato da Repubblica, la Lega avrebbe valutato anche il ricorso al TAR del Lazio per provare a ottenere un nuovo cambio di programma.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Pisa-Napoli verso il rinvio: si gioca lunedì sera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pisa-Napoli, quando si gioca? La Lega Serie A non accetta il rinvioLa decisione della Prefettura di Roma di rinviare il derby della Capitale ha innescato una forte reazione da parte della Lega Serie A, che ha... Serie A, Inter-Roma si gioca la sera di Pasqua. Napoli-Milan chiude la 31° giornata il lunedì di PasquettaDefinite le date della 31/a giornata di Serie A, che si giocherà nel week end di Pasqua, tra sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile. Temi più discussi: Quando si gioca Pisa-Napoli: ufficiale la data e l'orario della partita della 37ª giornata di Serie A; Pisa-Napoli, info accrediti; Pisa-Napoli, cambia l’orario per la 37ª giornata. Si gioca lunedì alle 20:45: il motivo; Serie A, potrebbero slittare il giorno e l’orario di Pisa-Napoli: il motivo. Le gare di #SerieA per la lotta Champions League verso lo slittamento a lunedì. Il Prefetto e la questura di Roma contrarie a giocare il Derby domenica alle 12.30 Roma-Lazio Como-Parma Genoa-Milan Juventus-Fiorentina Pisa-Napoli x.com Napoli + Costiera Amalfitana in 5 Giorni Senza Auto: Migliore Base per Pompei e Gite Scenic? Dal 30 Aprile al 5 Maggio reddit Pisa-Napoli verso il rinvio: si gioca lunedì seraForzAzzurri.net - Pisa-Napoli verso il rinvio: si gioca lunedì sera Il calendario della corsa Champions League cambia ancora. Le gare delle squadre coinvolte avrebbero ... forzazzurri.net Repubblica – Pisa-Napoli, si va verso la conferma di lunedì alle 20:45. Il ricorso della Lega al Tar non avrà successoPisa-Napoli sarà in programma per lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Come rivela Repubblica, il Tar non dovrebbe ribaltare la decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma ... mondonapoli.it