Serie A Inter-Roma si gioca la sera di Pasqua Napoli-Milan chiude la 31° giornata il lunedì di Pasquetta

La 31ª giornata di Serie A si svolgerà tra sabato 4 e lunedì 6 aprile, con alcune partite che si disputeranno nel weekend di Pasqua e altre il giorno di Pasquetta. L'incontro tra Inter e Roma è programmato per la sera di Pasqua, mentre la sfida tra Napoli e Milan chiuderà il turno il lunedì di Pasquetta. Le date sono state ufficializzate e comunicato il calendario completo.

Definite le date della 31a giornata di Serie A, che si giocherà nel week end di Pasqua, tra sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile. Il turno di campionato si apre sabato alle 15.00 con Sassuolo-Cagliari in contemporanea a Lecce-Atalanta, che però verrebbe spostata alle 15.00 di lunedì nel caso in cui i bergamaschi non dovessero riuscire ad accede ai quarti di finale di Champions League. Alle 18.00 è in programma Verona-Fiorentina, seguita in serata da Lazio-Parma. La giornata di Pasqua comincia alle 15.00 con Cremonese-Bologna, che precede Pisa-Torino alle 18.00 e il primo big match di giornata, Inter-Roma alle 20.45. Il programma di... 🔗 Leggi su Feedpress.me

Le date della 31ª giornata: Inter-Roma la sera di Pasqua, Napoli-Milan a PasquettaLa Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della 31ª giornata, quella che cade nel weekend pasquale.

L'Inter sarà protagonista del big match contro la Roma la sera di Pasqua, a San Siro, domenica 5 aprile (kick-off alle 20:45, con diretta tv su DAZN). Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia, invece, è stata schedulata martedì 21 aprile, alle 21 x.com

