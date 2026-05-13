Pisa-Napoli nuova ipotesi su data e orario del match della penultima giornata di Serie A

Nella giornata odierna si sono intensificate le discussioni tra la Lega Serie A e le autorità di pubblica sicurezza riguardo alla programmazione delle partite di campionato. In particolare, si stanno valutando le date e gli orari del match tra Pisa e Napoli, in vista della penultima giornata di Serie A. Contestualmente, si sta cercando una soluzione per il derby di Roma, che potrebbe essere disputato nella stessa giornata di domenica.

La Lega Serie A e la Prefettura sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L’ipotesi sul tavolo su cui si sta lavorando in queste ore - riferisce Sky Sport sarebbe quella di anticipare di 30’ il calcio d’inizio di Roma-Lazio (dalle ore 12.30 alle.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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