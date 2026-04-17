inter parma decisi data e orario del match della 35a giornata di serie a

La Lega Calcio Serie A ha comunicato le date e gli orari delle partite della 35ª giornata del campionato. Tra queste, è stato annunciato anche il match tra Inter e Parma, che si disputerà in una data e in un orario specifici. La programmazione ufficiale garantisce la pianificazione delle società e dei tifosi coinvolti in questa fase del torneo.

di Paolo Moramarco Inter Parma, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato date e orari della 35a giornata di Serie A. Ecco quando si giocherà la sfida dei nerazzurri. Lega Calcio Serie A ha ufficializzato il programma completo di anticipi e posticipi della 35ª giornata di campionato, che aprirà il mese finale della stagione dell’ Inter nel match casalingo contro il Parma di Cuesta. La squadra di Cristian Chivu è pronta ad affrontare un calendario ricco di impegni, tra Serie A e Coppa Italia, con partite cruciali che potrebbero decidere il destino della stagione. Il primo impegno per l’ Inter sarà la partita di campionato contro il Cagliari, che si giocherà questa sera con la squadra nerazzurra si prepara a questo incontro con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in classifica e avvicinarsi sempre di più al traguardo dello scudetto.🔗 Leggi su Internews24.com

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