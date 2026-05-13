Piroette salti e acrobazie Sbarca in fiera Dance Expo

La fiera Dance Expo ha aperto le sue porte, attirando appassionati di danza di ogni livello. La manifestazione si svolge in un quartiere fieristico capace di accogliere fino a 5.000 persone, offrendo uno spazio dedicato a esibizioni di piroette, salti e acrobazie. L’evento è rivolto sia a chi danza per passione sia a chi si avvicina per la prima volta a questa forma di espressione artistica.

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Il luogo perfetto per tutti gli amanti della danza dilettantistica e non, contornato dalla cornice di un quartiere fieristico in grado di ospitare 5 mila persone. "Dance Expo" è la fiera della danza sportiva dilettantistica in programma sabato 23 e domenica 24 maggio, nonché l’occasione ideale per scoprire nuovissime sfaccettature di questo mondo sportivo. "Ringrazio gli organizzatori per la caparbietà e professionalità dimostrata fino ad oggi e un grazie va anche a Ferrara Expo per la disponibilità ad ospitare la nuova edizione di un evento sportivo che ha visto nascere e crescere, uno spettacolo unico da non perdere - ha affermato l’assessore allo Sport Francesco Carità -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piroette, salti e acrobazie. Sbarca in fiera Dance Expo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ferrara torna capitale del ballo con 'Dance Expo': i numeri, il programma e gli ospitiPer il quarto anno consecutivo torna ‘Dance Expo’, due giorni dedicati alla danza dilettantistica: il 23 e 24 maggio nei padiglioni della fiera di... Benvenuti a Expo Pisa. Commercio, artigianato e servizi: la grande fieradi Mario Ferrari Un evento che si presenta con numerose esposizioni di interesse regionale, capace di riunire in un unico spazio imprese, prodotti e...