Benvenuti a Expo Pisa Commercio artigianato e servizi | la grande fiera

Benvenuti a Expo Pisa, la fiera dedicata a commercio, artigianato e servizi. L’evento ospita numerose esposizioni di interesse regionale, riunendo in un’unica sede imprese, prodotti e servizi provenienti da vari settori economici. La manifestazione si svolge in un’area dedicata, con stand e spazi espositivi accessibili ai visitatori. La fiera si tiene in questa occasione e durerà diversi giorni.

di Mario Ferrari Un evento che si presenta con numerose esposizioni di interesse regionale, capace di riunire in un unico spazio imprese, prodotti e servizi provenienti da diversi settori economici. Questo è Expo Pisa 2026, la fiera dei grandi spazi, promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano e organizzata da Nke, che dal 20 al 29 marzo riempirà i novemila metri quadri dell’area espositiva di Ospedaletto, a poca distanza dal cuore di Pisa. Quella del 2026 sarà un’edizione speciale: la numero 25, le ’nozze d’argento’ di una manifestazione che torna dopo alcuni anni e che è sempre stata uno degli appuntamenti commerciali più importanti della Toscana: la fiera si svilupperà su oltre 9. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Benvenuti a Expo Pisa. Commercio, artigianato e servizi: la grande fiera Articoli correlati Expo Pisa 2026: torna a Ospedaletto la grande fiera del commercioDal 20 al 29 marzo nell'area espositiva di Ospedaletto si riaccendono i riflettori su Expo Pisa, la fiera dei grandi spazi promossa da Confesercenti... Costi energetici, "un peso insostenibile per le imprese del commercio, turismo, terziario, servizi e artigianato"“I costi dell’energia rappresentano oggi uno dei principali fattori di criticità per le imprese del commercio, del turismo, del terziario dei servizi... Altri aggiornamenti su Expo Pisa Temi più discussi: Benvenuti a Expo Pisa. Commercio, artigianato e servizi: la grande fiera; Expo Pisa 2026: torna a Ospedaletto la grande fiera del commercio; La fiera dei grandi spazi. Arriva Expo Pisa 2026: Attrazione per i visitatori; Expo Pisa 2026 | Comune di Pisa - Turismo - Pisa. Benvenuti a Expo Pisa. Commercio, artigianato e servizi: la grande fieradi Mario Ferrari Un evento che si presenta con numerose esposizioni di interesse regionale, capace di riunire in un unico spazio... di Mario FerrariUn evento che si presenta con numerose esposizioni ... quotidiano.net La fiera dei grandi spazi. Arriva Expo Pisa 2026: Attrazione per i visitatoriDal 20 al 29 marzo nell’area espositiva di Ospedaletto l’evento di Confesercenti. Di Sabatino: Novemila metri quadri di esposizioni. L’ingresso è gratuito. lanazione.it Il Campionato Italiano di Custom Bike Show - Italian Motorcycle Championship non si ferma! Quest’anno si ritorna al passato nella sede Expo-Pisa dal 24 al 26 aprile con la 19esima edizione di Expo Motori -Pisa- Le iscrizioni sono gratuite per tutte le tipologie - facebook.com facebook