Pioggia torrenziale e grandine allagamenti a Viterbo | FOTO e VIDEO

Oggi a Viterbo si è verificato un forte temporale con pioggia intensa e grandine, che ha causato allagamenti in diverse zone della città. Intorno alle 11,30, il cielo si è rapidamente oscurato e il maltempo si è abbattuto nel giro di pochi minuti, accompagnato da tuoni e fulmini. Testimoni e residenti hanno condiviso foto e video dell’evento, che ha interessato il capoluogo nel mattinato di oggi.

Il maltempo si abbatte su Viterbo. Intorno alle 11,30 di oggi, 13 maggio, il cielo sopra il capoluogo si è rapidamente oscurato, lasciando spazio nel giro di pochi minuti a un violento acquazzone accompagnato da grandine, tuoni e fulmini.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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