Violenti temporali a Como e sul Lago grandine come pietre | foto e video
Nel pomeriggio di oggi, temporali intensi si sono sviluppati a Como e nelle località vicine, tra cui Senna Comasco, Lezzeno e Bellagio. In pochi minuti, il cielo si è oscurato e una forte grandinata si è abbattuta sulla zona, con grandine di grandi dimensioni, simile a pietre. Sono stati condivisi online numerosi scatti e filmati che mostrano la violenza del temporale.
In pochi minuti il cielo si è chiuso e a Como città ma anche a Senna Comasco, Lezzeno e Bellagio si è abbattuta una violenta grandinata. .🔗 Leggi su Quicomo.it
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