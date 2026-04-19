Violenti temporali a Como e sul Lago grandine come pietre | foto e video

Nel pomeriggio di oggi, temporali intensi si sono sviluppati a Como e nelle località vicine, tra cui Senna Comasco, Lezzeno e Bellagio. In pochi minuti, il cielo si è oscurato e una forte grandinata si è abbattuta sulla zona, con grandine di grandi dimensioni, simile a pietre. Sono stati condivisi online numerosi scatti e filmati che mostrano la violenza del temporale.