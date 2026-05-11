A Milano e in Lombardia è previsto vento forte con raffiche fino a 60 km h | scatta un'altra allerta meteo

A Milano e in tutta la Lombardia si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con vento forte, con raffiche che potrebbero raggiungere i 60 kmh. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della regione ha emesso un'ulteriore allerta meteo per il rischio vento, invitando alla prudenza. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di eventuali aggiornamenti.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'altra allerta meteo per rischio vento forte: sono previste raffiche fino a 60 kmh. Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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