Pioggia e temporali sul Foggiano | scattano 12 ore di allerta meteo ' gialla'

Le previsioni meteo segnalano piogge e temporali nel Foggiano, con un’allerta gialla valida per le prossime dodici ore. Sono previsti fenomeni di precipitazioni sparse, a tratti anche di intensità moderata o temporalesca, principalmente sulla zona centrale della Puglia. Le regioni limitrofe dovrebbero invece sperimentare piogge più deboli, distribuite in modo più isolato, con quantitativi generalmente contenuti.

“Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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