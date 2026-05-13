Pioggia e temporali sul Foggiano | scattano 12 ore di allerta meteo ' gialla'

Da foggiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo segnalano piogge e temporali nel Foggiano, con un’allerta gialla valida per le prossime dodici ore. Sono previsti fenomeni di precipitazioni sparse, a tratti anche di intensità moderata o temporalesca, principalmente sulla zona centrale della Puglia. Le regioni limitrofe dovrebbero invece sperimentare piogge più deboli, distribuite in modo più isolato, con quantitativi generalmente contenuti.

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“Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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