Ancora pioggia e temporali sul Foggiano | scattano altre 12 ore di allerta meteo

Nel Foggiano si segnalano ancora piogge e temporali, con un’allerta meteo che durerà altre 12 ore. Le precipitazioni sono sparse e in alcuni casi accompagnate da rovesci intensi o temporali, in particolare nella parte centrale e settentrionale della Puglia. Le quantità di pioggia accumulate sono generalmente deboli, anche se in alcune zone si registrano accumuli moderati. La situazione riguarda anche le aree circostanti, con piogge isolate e locali.

“Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Pioggia col sole sul Foggiano: scatta allerta meteo 'gialla', previste 14 ore di maltempo“Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da... Leggi anche: Venti forti e mareggiate, scattano 20 ore di allerta meteo 'gialla' nel Foggiano Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meteo, settimana pazza da lunedì: pioggia, sole e poi temporali sul 25 aprile; Meteo Latina e Lazio: ancora piogge, rischio rovesci o temporali. Nuova allerta; Primavera in Puglia: sole, venti sostenuti e nessuna pioggia in vista. Temperature in rialzo fino al weekend. Pioggia col sole sul Foggiano: scatta allerta meteo 'gialla', previste 14 ore di maltempoL'allerta scatterà alle 6 di domani, martedì 21 aprile, e resterà in vigore per le successive 14 ore; il messaggio interessa quasi esclusivamente l'area del Foggiano, ovvero i distretti Gargano e Trem ... foggiatoday.it In Sardegna ancora piogge e temporaliLe perturbazioni non si allontanano dalla Sardegna, ancora alle prese con il maltempo. Secondo le previsioni de iLMeteo.it sia nella giornata di sabato che in quella di domenica l’Isola sarà infatti ... unionesarda.it Notte di paura nel Foggiano, dove un gruppo di malviventi ha tentato di far saltare lo sportello bancomat dell’ufficio postale di Celenza Valfortore. Il colpo non è riuscito e i responsabili sono fuggiti. - facebook.com facebook