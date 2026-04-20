Pioggia col sole sul Foggiano | scatta allerta meteo ' gialla' previste 14 ore di maltempo

Nel Foggiano si registra una giornata caratterizzata da pioggia e sole, con un'allerta meteo 'gialla' che durerà circa 14 ore. Le previsioni indicano precipitazioni sparse, con possibili rovesci e temporali, soprattutto nella zona garganica. Su altre aree della Puglia centro-settentrionale si prevedono invece piogge isolate o sparse, generalmente di intensità debole. La situazione meteorologica ha portato a un avviso di attenzione per le prossime ore.

“Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.È.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Venti forti, burrasca e mareggiate: scatta allerta meteo 'gialla' nel Foggiano Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provinciaAvviso della Protezione Civile valido dalla mezzanotte dell’8 marzo e per le successive 20 ore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Domenica con il sole, poi dalla serata pioggia e calo termico; Meteo, settimana pazza da lunedì: pioggia, sole e poi temporali sul 25 aprile; Meteo, week end con il sole. Da domenica pioggia; Meteo Roma, inizio settimana con il sole ma il tempo peggiora: ecco quando arriva la pioggia. Pasquetta col sole anche in Piemonte: temperature da inizio estatePasqua e Pasquetta senza pioggia e con temperature decisamente fuori stagione. Anche in Piemonte le festività si annunciano all’insegna del sole e del caldo, con valori più vicini alla fine di maggio ... giornalelavoce.it Meteo, settimana pazza da lunedì: pioggia, sole e poi temporali sul 25 aprile(Adnkronos) - Pioggia, poi sole e caldo, quindi ancora maltempo. Il quadro meteo della prossima settimana in Italia, secondo le previsioni, si presenta a dir poco movimentato con una serie di ribalton ... msn.com Pioggia di medaglie per la Kodokan ai Nazionali ASI: Martina Liberati ancora regina | FOTO x.com La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile con precipitazioni al Nord e sulla fascia Adriatica. Al Centro pioggia alternata a schiarite e sole prevalente al Sud - facebook.com facebook