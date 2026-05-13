Pioggia di droni sull’Ucraina | 110 attacchi e Lavrov | ‘Nessun progresso
Nelle ultime ore, l’Ucraina ha registrato un alto numero di attacchi con droni, con circa 110 incursioni segnalate in 14 diverse regioni. La Russia ha intensificato questa strategia, concentrandosi su attacchi durante il giorno. Il ministro degli Esteri russo ha dichiarato che non ci sono stati progressi nelle trattative. Le operazioni dei droni hanno colpito obiettivi strategici e infrastrutture in varie zone del paese.
?? Punti chiave Perché la Russia ha cambiato tattica puntando sugli attacchi diurni? Quali obiettivi strategici hanno colpito i droni nelle 14 regioni? Come influirà lo stallo di Lavrov sulla sicurezza della NATO? Cosa significa il blocco delle ferrovie per il futuro dei negoziati??? In Breve Oltre 100 droni hanno colpito 14 regioni tra Dnipro, Kharkiv, Odesa e Poltava. Attacchi russi hanno centrato infrastrutture ferroviarie, portuali e centrali elettriche di Poltava. Lavrov dichiara stallo dipl .🔗 Leggi su Ameve.eu
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