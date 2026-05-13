Pioggia di droni sull’Ucraina | 110 attacchi e Lavrov | ‘Nessun progresso

Nelle ultime ore, l’Ucraina ha registrato un alto numero di attacchi con droni, con circa 110 incursioni segnalate in 14 diverse regioni. La Russia ha intensificato questa strategia, concentrandosi su attacchi durante il giorno. Il ministro degli Esteri russo ha dichiarato che non ci sono stati progressi nelle trattative. Le operazioni dei droni hanno colpito obiettivi strategici e infrastrutture in varie zone del paese.

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?? Punti chiave Perché la Russia ha cambiato tattica puntando sugli attacchi diurni? Quali obiettivi strategici hanno colpito i droni nelle 14 regioni? Come influirà lo stallo di Lavrov sulla sicurezza della NATO? Cosa significa il blocco delle ferrovie per il futuro dei negoziati??? In Breve Oltre 100 droni hanno colpito 14 regioni tra Dnipro, Kharkiv, Odesa e Poltava. Attacchi russi hanno centrato infrastrutture ferroviarie, portuali e centrali elettriche di Poltava. Lavrov dichiara stallo dipl .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pioggia di droni sull’Ucraina: 110 attacchi e Lavrov: ‘Nessun progresso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pioggia di fuoco sull'Ucraina: Mosca colpisce con 420 droni e 39 missili Pasqua di fuoco in Ucraina: 469 attacchi russi tra droni e bombeLe forze armate ucraine hanno segnalato un’intensa attività bellica durante la festività pasquale, documentando ben 469 episodi di violazione del... Temi più discussi: Pioggia di droni russi e ucraini tornano ad attaccare nella notte; Ucraina accusa Mosca: Violato il cessate il fuoco, pioggia di droni prima del 9 maggio; Ucraina, finita la tregua: pioggia di droni russi, un morto nell’Est. Mosca: L'Ue non può mediare la pace; Ucraina Russia, tregua finita e pioggia di droni. Cremlino frena su fine guerra. Massacro a #Kunar, pioggia di droni del #Pakistan sulle università dell' #Afghanistan. Dopo la strage di #Kabul, la tregua mediata dalla #Cina svanisce sotto le bombe: il confine scivola verso un conflitto senza ritorno. L'articolo di Giorgia Pietropaoli. x.com Cosa hai giocato questa settimana? reddit Ucraina, finita la tregua: pioggia di droni russi, un morto nell’Est. Mosca: L'Ue non può mediare la paceDopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni riprendono gli attacchi tra Mosca e Kiev. Oltre 50 droni russi sull’Ucraina, mentre il Cremlino sostiene di aver abbattuto 27 velivoli ucraini nelle ... ilgiornale.it Tregua scaduta, in Ucraina riprendono i raid. Cremlino: Presto per parlare di fine guerraSono ripresi, poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump, i raid aerei russi contro l'Ucraina. Pioggia di droni russi lanciati contro l'U ... adnkronos.com