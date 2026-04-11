Durante la festività pasquale, le forze armate ucraine hanno registrato un totale di 469 episodi di violazione del cessate il fuoco. Le fonti ufficiali riferiscono di attacchi condotti con droni e bombe da parte delle truppe russe, con un'intensa attività bellica nella regione. La situazione resta tesa, con continui scontri che coinvolgono diverse aree del territorio.

Le forze armate ucraine hanno segnalato un’intensa attività bellica durante la festività pasquale, documentando ben 469 episodi di violazione del cessate il fuoco da parte delle truppe russe. Secondo i dati dello Stato Maggiore ucraino, la maggior parte di questi attacchi si è concentrata dopo le ore 15 in Italia (le 16 locali), segnando una linea di rottura rispetto agli accordi di tregua previsti per il periodo religioso. Il bilancio tecnico degli scontri al fronte. L’analisi dettagliata fornita dai vertici militari ucraini tramite i loro canali ufficiali permette di scomposizione numerica dell’offensiva russa. Il quadro operativo mostra l’impiego massiccio di mezzi aerei e droni: sono stati infatti registrati 153 bombardamenti e 22 assalti diretti alle posizioni nemiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua di fuoco in Ucraina: 469 attacchi russi tra droni e bombe

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