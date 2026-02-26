Raid russo con 420 droni e 39 missili su diverse città ucraine. Danni in otto regioni. A Kharkiv 16 feriti, anche due bambini. Colpite infrastrutture ed edifici residenziali - "Ieri sera, la Russia ha nuovamente attaccato le infrastrutture critiche e agli edifici residenziali. 420 droni - la maggior parte dei quali 'shahed' - e 39 missili di vario tipo, tra cui 11 balistici, sono stati lanciati contro la nostra popolazione. Sono stati registrati danni in otto regioni". Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Al momento, si sa che decine di persone sono rimaste ferite a causa di questo attacco, tra cui anche dei bambini", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pioggia di fuoco sull'Ucraina: Mosca colpisce con 420 droni e 39 missili

