Pint of Science | l' edizione 2026 invade i pub della città ecco dove
L’edizione 2026 di Pint of Science approda anche a Trieste, portando il festival mondiale di divulgazione scientifica nei pub della città. L’evento coinvolge 90 pub in tutta Italia, si svolge in tre serate e vede la partecipazione di oltre 300 ricercatori. In questa occasione, vengono organizzati incontri e discussioni su temi scientifici rivolti al pubblico generale.
Arriva anche a Trieste l’undicesima edizione italiana del festival mondiale di divulgazione scientifica: 90 pub coinvolti, tre serate, 28 città, oltre 300 ricercatori presenti. Il programma attraverserà i fronti più caldi della ricerca contemporanea: intelligenza artificiale, missioni spaziali.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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