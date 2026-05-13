pillon nuovo difensore dei trevallion

L'ex senatore leghista è stato nominato nuovo difensore dei Trevallion, sostituendo i legali della famiglia del bosco che hanno deciso di rimettere il mandato. La motivazione ufficiale è la mancanza di una visione condivisa tra le parti. La nomina arriva in un momento in cui si cerca di ridurre l'attenzione dei media sulla vicenda.

Nuovo colpo di scena nella vicenda dei bambini del bosco allontanati dai genitori e finiti in una casa famiglia di Vasto, in provincia di Chieti. I due legali che rappresentavano i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno rimesso a sorpresa il mandato. A sostituirli sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega. Il nuovo avvocato è stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family day ed è esperto di diritto di famiglia. «Abbiamo rinunciato, non c’era una visione comune», ha detto Danila Solinas, che con il collega Marco Femminella assisteva i Trevallion, a cui il tribunale per i minorenni aveva sospeso la responsabilità genitoriale sui tre figli, nel tentativo di ottenere il riavvicinamento dei bambini.🔗 Leggi su Laverita.info

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Non ci crederete, gli avvocati della famiglia nel bosco hanno rinunciato al loro incarico e indovinate chi è il nuovo difensore dei due svalvolati? No dai, non ci arrivereste mai: Simone Pillon. SIMONE PILLON! E' finita, adesso è proprio la fine. #chilhavisto #chilh x.com

L’ex senatore della Lega Simone Pillon è il nuovo avvocato dei genitori della famiglia nel boscoSimone Pillon, ex senatore della Lega e noto sostenitore delle battaglie dell’integralismo cattolico, è il nuovo avvocato di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori protagonisti insieme a ... ilpost.it