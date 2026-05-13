Pillon nuovo difensore dei Trevallion

Da laverita.info 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex senatore leghista è stato nominato nuovo difensore dei Trevallion, sostituendo i legali della famiglia del bosco che hanno deciso di rimettere il mandato. La motivazione ufficiale è la mancanza di una visione condivisa tra le parti. La nomina arriva in un momento in cui si cerca di ridurre l'attenzione dei media sulla vicenda.

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Nuovo colpo di scena nella vicenda dei bambini del bosco allontanati dai genitori e finiti in una casa famiglia di Vasto, in provincia di Chieti. I due legali che rappresentavano i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno rimesso a sorpresa il mandato. A sostituirli sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega. Il nuovo avvocato è stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family day ed è esperto di diritto di famiglia. «Abbiamo rinunciato, non c’era una visione comune», ha detto Danila Solinas, che con il collega Marco Femminella assisteva i Trevallion, a cui il tribunale per i minorenni aveva sospeso la responsabilità genitoriale sui tre figli, nel tentativo di ottenere il riavvicinamento dei bambini.🔗 Leggi su Laverita.info

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