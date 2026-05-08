Il ministro Giuli e l’ex amico Buttafuoco | Alla Biennale ha vinto Putin

Da open.online 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Cultura ha dichiarato che, secondo lui, la vittoria alla Biennale di Venezia è andata a Vladimir Putin. La sua affermazione si basa su un commento riguardante l'esito della manifestazione artistica internazionale. L'ex amico e collaboratore del ministro ha commentato successivamente la posizione del collega, creando un clima di discussione pubblica sulla vicenda. La polemica si inserisce nel contesto di commenti e critiche legate alla manifestazione artistica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Secondo il ministro della Cultura Alessandro Giuli con la biennale di Venezia ha vinto Vladimir Putin. E Buttafuoco ha sbagliato: «A Pietrangelo ho mandato un messaggio qualche giorno fa, ma lui non mi ha ancora risposto.». In un’intervista al Corriere della Sera Giuli dice che «Pietrangelo è stato più che un amico, abbiamo trascorso vacanze insieme, mio figlio Ascanio che oggi ha sei anni è pazzo di lui, gli ha dedicato anche un ritratto in forma di drago, l’anno scorso, che Pietrangelo tiene sulla sua scrivania a Venezia». Giuli e Buttafuoco. Ma ormai non si vedono da tempo: «Guardi, intanto mi auguro di lasciare finalmente alle spalle ogni polemica di queste settimane.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

“Ma è il ministro!”. Caos Biennale, Giuli ha deciso: guerra aperta con ButtafuocoNon si era mai vista una cosa del genere: il ministro della Cultura che decide di disertare uno degli appuntamenti culturali più importanti del Paese...

Lo ‘schiaffo’ dell’ex amico Giuli, Buttafuoco ‘allineato’ ai 5 Stelle: il cortocircuito a destra (anche personale) sui russi alla BiennaleVenezia – Il pasticciaccio del padiglione russo alla Biennale non è solo un caso politico, ma sta deragliando in un cortocircuito istituzionale e...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Scontro Giuli-Buttafuoco per il padiglione russo alla Biennale: arrivano gli ispettori; Il ministro Giuli: Biennale, pasticcio di Buttafuoco: si è auto-commissariato; Biennale, il Mic manda gli ispettori. Il commissario Ue alla Cultura: Non sarò all’inaugurazione; Biennale d’arte di Venezia. Colloquio tra il Ministro Giuli e l’artista israeliano Belu-Simion Fainaru.

alla biennale il ministro giuli eMosca alla Biennale, nuova protesta delle Pussy Riot. Il ministro Giuli: Andrò a VeneziaIl titolare della Cultura aggiunge: Ho scritto a Buttafuoco ma non mi ha risposto. Inopportuno usare le parole di Mattarella. Sta di fatto che la Russia putinista è presente a Venezia ... rainews.it

alla biennale il ministro giuli eGiuli, annuncio a sorpresa del ministro: Andrò alla Biennale di Venezia entro fine maggioAndrò a Venezia e visiterò il Padiglione Italia e andrò entro maggio a rendere onore all'arte italiana e all'Italia ... affaritaliani.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.