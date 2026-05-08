Il ministro Giuli e l’ex amico Buttafuoco | Alla Biennale ha vinto Putin

Il ministro della Cultura ha dichiarato che, secondo lui, la vittoria alla Biennale di Venezia è andata a Vladimir Putin. La sua affermazione si basa su un commento riguardante l'esito della manifestazione artistica internazionale. L'ex amico e collaboratore del ministro ha commentato successivamente la posizione del collega, creando un clima di discussione pubblica sulla vicenda. La polemica si inserisce nel contesto di commenti e critiche legate alla manifestazione artistica.

Secondo il ministro della Cultura Alessandro Giuli con la biennale di Venezia ha vinto Vladimir Putin. E Buttafuoco ha sbagliato: «A Pietrangelo ho mandato un messaggio qualche giorno fa, ma lui non mi ha ancora risposto.». In un’intervista al Corriere della Sera Giuli dice che «Pietrangelo è stato più che un amico, abbiamo trascorso vacanze insieme, mio figlio Ascanio che oggi ha sei anni è pazzo di lui, gli ha dedicato anche un ritratto in forma di drago, l’anno scorso, che Pietrangelo tiene sulla sua scrivania a Venezia». Giuli e Buttafuoco. Ma ormai non si vedono da tempo: «Guardi, intanto mi auguro di lasciare finalmente alle spalle ogni polemica di queste settimane.🔗 Leggi su Open.online

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