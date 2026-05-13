La squadra di Livorno si prepara a giocare una partita decisiva, puntando tutto su una difesa solida per conquistare il punto che le permetterebbe di chiudere la serie. Dopo un secondo tempo in calo, si cercano risposte su come mantenere alta la concentrazione e evitare ulteriori difficoltà. La squadra dovrà anche trovare chi potrà contribuire maggiormente in attacco per mettere fine alla competizione.

? Domande chiave Come farà la Pielle a non cedere dopo il calo del secondo tempo?. Chi dovrà alzare il livello offensivo per chiudere la serie stasera?. Perché il muro difensivo livornese ha bloccato i tiratori di Legnano?. Quanto peserà la gestione delle palle perse nel match point?.? In Breve Difesa livornese ha concesso solo 59 punti agli avversari nelle prime due sfide.. Legnano ha segnato solo 3 canestri su 29 tentativi nella seconda partita.. Leonzio e Gabrovsek devono garantire punti decisivi per chiudere la serie stasera.. Il distacco di 23 punti è sceso a 7 per colpa delle palle perse.. La Pielle Livorno affronta stasera, mercoledì 13 maggio 2026, il primo match point della serie playoff contro la Scientifica Soevis Legnano alle ore 20:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pielle Livorno a un passo: il muro difensivo punta al match point

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