A Piediluco si svolge una competizione con 972 atleti impegnati in diverse gare, tra cui i titoli italiani di canottaggio. La manifestazione coinvolge atleti under 19 che potrebbero rappresentare l’Italia agli europei. Tra gli equipaggi senior, ci sono novità tattiche che vengono presentate per la prima volta in questa occasione. La gara si svolge su più giorni con varie discipline e categorie.

? Punti chiave Chi sono i talenti under 19 pronti per gli europei?. Quale novità tattica debutterà tra gli equipaggi senior?. Quali società canottistiche domineranno la classifica dei club?. Dove potrai seguire in diretta le finali della categoria senior?.? In Breve 972 atleti e 431 equipaggi di 107 società in gara a Piediluco.. Gavirate guida i club con 47 atleti, seguita da Corgeno, CUS Torino e Saturnia.. Gruppo olimpico e under 19 testano la forma prima degli europei in Germania.. Finali senior trasmesse in diretta su RaiSport durante la giornata di domenica.. Sabato mattina, tra le acque di Piediluco, inizieranno le batterie eliminatorie dei campionati italiani che vedranno impegnati 972 atleti e ben 431 equipaggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piediluco si accende: 972 atleti in gara per i titoli italiani

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