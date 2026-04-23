Piediluco si prepara alla 40° edizione del Memorial Paolo d’Aloja | iscritti quasi 300 atleti in rappresentanza di 20 nazioni
Piediluco si appresta a ospitare la 40ª edizione del Memorial Paolo d’Aloja, una delle competizioni di canottaggio più longeve del panorama internazionale. Quest’anno sono iscritti circa 300 atleti provenienti da 20 paesi diversi. La regata, dedicata allo storico Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, rappresenta anche il primo appuntamento della stagione per la nazionale guidata dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici.
Il Memorial Paolo d’Aloja taglia, nel 2026, il traguardo della quarantesima edizione. La regata internazionale, dedicata al ricordo dello storico Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, segna l’esordio della Nazionale del Direttore Tecnico Antonio Colamonici in una stagione che vedrà.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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