Paralimpiadi 2026 | 6 titoli italiani in gara e finale

Il sabato 14 marzo 2026 si svolge l’ottava giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, durante la quale si assegnano sei titoli in discipline come sci alpino, sci di fondo e curling. In questa giornata, sono in gara atleti italiani, mentre altre nazionalità partecipano alle finali di diverse discipline. Si tratta di un momento importante per le competizioni sportive di questi giochi.

Il sabato 14 marzo 2026 segna l’ottava giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, un momento cruciale dove sei titoli olimpici verranno assegnati tra sci alpino, sci di fondo e curling. L’Italia è chiamata in causa in tre gare decisive: la staffetta aperta di fondo, lo slalom femminile con Mazzel e Vozza, e la finale per il quinto posto nello sledge hockey contro la Germania. Mentre le telecamere puntano su queste competizioni, i palinsesti televisivi della Rai 2 HD e la piattaforma Rai Play offrono l’accesso diretto agli eventi, garantendo che ogni attimo sportivo sia fruibili sia in televisione che online. La presenza italiana non si limita alla semplice partecipazione, ma punta a competere per medaglie reali in discipline dove il territorio nazionale ha storicamente mostrato eccellenze tecniche e logistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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